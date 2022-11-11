صورة مذهلة لخسوف القمر لا يمكن تصديقها!

ابتكر المصور الفلكي أندرو مكارثي صورة مركّبة مذهلة، تظهر القمر في مراحل مختلفة من الخسوف طوال الليل.

وقد شاهد مكارثي وصوّر الخسوف بالكامل من الفناء الخلفي لمنزله في ولاية أريزونا. وإلى جانب الشكل الملحوظ للصورة "المساعدة الشريطية"، إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن ترى بالضبط كيف تحرك القمر عبر ظل الأرض خلال الخسوف.

My finished shot from this morning's total lunar eclipse. This image was captured by using two telescopes, one to capture intricate detail on the lunar surface, and one to capture the rich tones cast by Earth's shadow across the disc. Go ahead, zoom in on it! pic.twitter.com/XpXcqihiId — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 8, 2022

وقال مكارثي لـ Universe Today: "بشكل عام، قمت بتصوير حوالي 150.000 صورة. وكانت استراتيجيتي هي التقاط الصور أولا باستخدام c11 عند 2800 مم الأصلي باستخدام مستشعر asi174mm السريع ولكن الصغير. وصورت القمر في مقاطع صغيرة تلتقط آلاف الإطارات لكل جزء، ثم تم فرزها وتكديسها وشحذها".

A composite image from this morning's eclipse showing the moon in various stages throughout the night. The size and shape of Earth's shadow is clearly visible here. These events are absolutely magical to witness and quite surreal. pic.twitter.com/mbakrEyCYl — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 8, 2022

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وقال مكارثي إنه فعل ذلك ثلاث مرات طوال الليل. وبعد ذلك، استخدم كاميرته Sony a7ii المثبتة على تلسكوب Celestron EdgeHD800 مقاس 8 بوصات عند 2000 مم لالتقاط صورة القمر بأكمله بدقة رائعة في كل لقطة، والتي التقطت حوالي 500 صورة طوال الليل.

وبعد ذلك، تم دمج هذه الصور مع صورة عالية الدقة تم التقاطها مسبقا للقمر لتوفير تفاصيل مذهلة لإنشاء المركّب النهائي، الذي تم تجميعه في Photoshop من هذه الصور.

ويطلق مكارثي على الصورة اسم "الظلال وغروب الشمس"، حيث أنه خلال الخسوف الكلي يضيء القمر الأرض بألوان شروق وغروب الشمس على الأرض.

ويبدو القمر ضاربا إلى الحمرة لأن الغلاف الجوي للأرض يمتص الألوان الأخرى بينما ينحني بعض ضوء الشمس نحو القمر. وإن انحناء ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي وامتصاص الألوان الأخرى هو أيضا سبب لكون غروب الشمس الذي نراه هنا على الأرض غالبا يتسم باللونين البرتقالي والأحمر.

المصدر: ساينس ألرت