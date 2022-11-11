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روسيا تستكمل إنشاء منظومة الاستطلاع البحري الفضائي "ليانا"

الفضاء

روسيا تستكمل إنشاء منظومة الاستطلاع البحري الفضائي
Sputnik sergey mamontov
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر في قطاع الصناعات الفضائية والصواريخ أن منظومة الاستطلاع البحري الفضائي "ليانا" ستنشر كاملة قريبا.



ويشير المصدر في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن وزارة الدفاع بدأت تستخدم القمر الأول من طراز "Pion-NKS"، وتجري مناقشة تصنيع القمر الثاني.

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ويقول: "وفقا لنتائج الاختبار، حصل القمر Pion-NKS الذي أطلق على تقييم عال من قيادة وزارة الدفاع وقيادة القوات البحرية. وقد أصبح هذا القمر الصناعي رسميا تابعا لوزارة الدفاع. وتناقش حاليا مسألة تصنيع القمر الثاني".

وتجدر الإشارة، إلى أن منظومة "ليانا" صممت على أساس المنظومة السوفيتية "ليغيندا" التي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي، لتتبع حركة مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الضاربة. وسوف تتكون منظومة "ليانا" من أربعة أقمار صناعية "سلبية" من طراز "Lotos-S1" (أطلقت بين عامي 2014-2021) وقمرين "نشيطين" من طراز "Pion-NKS" وتسمح ليس فقط بتتيع الأهداف، بل أيضا بتوجيه الأسلحة الفائقة الدقة نحوها.

المصدر: tass

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