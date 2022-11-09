قررت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل إطلاق مهمة Artemis 1 إلى 16 نوفمبر، بسبب اقتراب العاصفة الاستوائية "نيكول".

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ويذكر أن ناسا كانت تخطط لإطلاق مهمة Artemis 1 إلى القمر يوم 14 نوفمبر الجاري، بواسطة صاروخ النقل Space Launch System (SLS) فائق الثقل، مع المركبة الفضائية Orion.

وجاء في بيان ناسا، "تستمر ناسا في متابعة العاصفة الاستوائية "نيكول" لذلك قررت تأجيل إطلاق مهمة Artemis 1 إلى يوم الأربعاء 16 نوفمبر، في انتظار تحسن الظروف وعودة العاملين إلى العمل واستكمال عمليات الاختبار بعد العاصفة".

المصدر: tass