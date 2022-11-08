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صور لافتة تظهر "القمر الدموي" للمرة الأخيرة هذا العام

الفضاء

صور لافتة تظهر
AP
ظاهرة القمر الدموي في الصين
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شهدت العديد من الدول اليوم خسوفا كليا للقمر هو الثاني والأخير من نوعه لهذا العام.

صور لافتة تظهر
AP
الفلبين

وأكد علماء الفلك أن القمر لن يشهد خسوفا مماثلا قبل مارس 2025، لكن العالم سيشهد العديد من ظواهر الخسوف الجزئي خلال هذه الفترة.

صور لافتة تظهر
AP
اليابان

وكان الخسوف مرئيا بوضوح في جميع أرجاء أمريكا الشمالية في ساعات الفجر، وبعض الدول الأوروبية، وبعض دول شرق آسيا وأستراليا، والمحيط الهادئ بعد غروب الشمس.

صور لافتة تظهر
AP
كوريا

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استمر الخسوف نحو ساعة ونصف الساعة، بينما استغرقت الظاهرة بأكملها نحو ست ساعات.

صور لافتة تظهر
AP
كوريا

وتحدث ظاهرة الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط واحد، ما يلقي بظلال الأرض على القمر، ويعد اللون البرتقالي المحمر نتيجة لتشتت أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض، ويطلق على القمر خلالها لقب "القمر الدموي".

صور لافتة تظهر
AP
كوريا

 

 

صور لافتة تظهر
AP

المصدر: أ ب

 

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