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رائدا فضاء روسي وإماراتي ينطلقان إلى المحطة الفضائية الدولية على متن "دراغون" الأمريكية

الفضاء

رائدا فضاء روسي وإماراتي ينطلقان إلى المحطة الفضائية الدولية على متن
oblgazeta.ru
رائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف
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سيقوم رائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف، منتصف فبراير المقبل برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية المأهولة.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة الموقعة بين "ناسا" الأمريكية  و"روس كوسموس" الروسية. جاء ذلك في بيان نشرته الثلاثاء 8 نوفمبر مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

رائدا فضاء روسي وإماراتي ينطلقان إلى المحطة الفضائية الدولية على متن
albayan.ae
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وينطلق إلى الفضاء مع الرائد الروسي الرائدان الأمريكيان، ستيفن بوين وفودي هوبورغ، وكذلك الرائد الإماراتي سلطان النيادي.

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يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية  ووكالة "ناسا" الأمريكية وقعتا في 15 يوليو الماضي  اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة.

وقال رئيس فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو،  إن الاتفاقية تقضي بتحقيق 3 رحلات فضائية لكل من الجانبين الروسي والأمريكي بمركبات "دراغون" و"سويوز" الأمريكية والروسية المأهولة.

وسبق للرائد الأمريكي أن قام في 21 سبتمبر الماضي برحلة فضائية على متن مركبة "تسيالكوفسكي" (سويوز إم إس - 22) المأهولة الروسية إلى المحطة الفضائية الدواية

المصدر: تاس

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