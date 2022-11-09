شركة فضائية روسية تقدم مشروعا للصاروخ متعدد الاستخدام والعامل بغاز الميثان

تقدم شركة "بروغريس" الروسية للصواريخ الفضائية في النصف الثاني من نوفمبر الجاري مشروعا تصميميا لصاروخ "آمور" الروسي متعدد الاستخدام والعامل بغاز الميثان.

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صرح بذلك ناطق باسم المكتب الصحفي للشركة الروسية.

وقال المكتب إن اجتماع المجلس العلمي والتقني في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية سيدرس في النصف الثاني من نوفمبر الجاري المشروع التصميمي لصاروخ "آمور" المتوسط متعدد الاستخدام الذي ستقدمه شركة "بروغريس".

وأشار الناطق إلى أن الصاروخ المذكور سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا حيث سيتم تجهيز منصة خاصة بإطلاق هذا النوع من الصواريخ العاملة بغاز الميثان.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية وقّعت عام 2020 اتفاقية تصميم الصاروخ متعدد الاستخدام الذي ستعود مرحلته الأولى إلى الأرض بعد إطلاقه من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

المصدر: تاس