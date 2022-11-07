التجارب على "روس" ستكرس للرحلات بين الكواكب

أعلن أليغ أورلوف، مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن إجراء التجارب الطبية البيولوجية يتطلب وجود طاقم رواد الفضاء في المحطة بصورة دائمة.

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ويشير أورلوف في حديث لمجلة الفضاء الروسية، إلى أن التجارب على متن المحطة الفضائية الوطنية الروسية المستقبلية "روس"، ستكرس للرحلات بين الكواكب أيضا.

ويقول: "يبدو أن البرنامج العلمي للبحوث الطبية الحيوية على متن المحطة الفضائية الروسية، سوف يتضمن تركيزا محددا على المسائل المتعلقة بالرحلات بين الكواكب".

ووفقا له، هذا يتطلب تواجد رواد الفضاء بصورة دائمة في المحطة الفضائية الروسية.

ويقول: "نأمل ان تسمح لنا "روس" بمحاكاة بعض ظروف الرحلات بين الكواكب. أي تصبح "مختبرا" لاختبار عناصر التقنيات الجديدة للأنظمة الواعدة".

المصدر: tass