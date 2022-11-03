"بوينغ": أول رحلة مأهولة لـStarliner ستنطلق لمحطة الفضاء الدولية في أبريل

أعلنت شركة "بوينغ" أن أول رحلة مأهولة لـStarliner ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في موعد أقصاه أبريل 2023.

وقالت الشركة على موقعها: "من المقرر إجراء رحلة تجريبية مأهولة لطائرة بوينغ (CST-100 Starliner) في أبريل 2023".

وقال نائب مدير برنامج Starliner مارك نابي، إن الشركة "تدرك أن "ناسا" يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات محطة الفضاء الدولية عند اختيار وقت رحلة الاعتماد لنظام النقل الثاني، تسليم الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية". وقالت الشركة إن الاستعدادات للإطلاق المستقبلي، بما في ذلك تدريب الطاقم، تتواصل وفقا لجدول الزمني جديد.

وقامت Starliner حتى الآن برحلتين غير مأهولتين، انتهت أولهما دون الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وتم الإعلان عن فشلها على الرغم من حقيقة أن السفينة عادت بأمان إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي