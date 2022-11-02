رصد "حلقة النار" في آخر كسوف شمسي لعام 2022 من الفضاء

في 25 أكتوبر، مر ظل القمر من أمام الشمس خلال آخر كسوف جزئي للشمس في عام 2022، وأصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو يكشف مشاهد مثيرة للحدث من الفضاء.

وشاهد مراقبو السماء في أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من إفريقيا وآسيا الشمس محجوبة بالقمر بنسب مختلفة تراوحت بين 15% إلى 85% بحسب اختلاف موقع مشاهدة الحدث. بينما كانت الشمس طبيعية بالنسبة لبقية العالم.

JAXA/NASA/Smithsonian Astrophysical Observatory

وإذا كنت ممن فوّت مشاهدة كسوف الشمس، فإن وكالة ناسا رصدت الحدث من الفضاء باستخدام بيانات من القمر الصناعي Hinode - وهو مرصد شمسي تديره بشكل مشترك وكالات الفضاء في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وأوروبا.

وتشاركت ناسا مع المشاهدين مقطع فيديو للكسوف كما يُرى من الفضاء، وهو يسمح بمشاهدة الظاهرة بأكملها في غضون 30 ثانية فقط.

ففي أثناء دوران Hinode حول الأرض، التقط ثلاثة مشاهد مختلفة للكسوف على مدار نحو ثلاث ساعات. وباستخدام Hinode تلسكوبَ الأشعة السينية، ظهر القمر أسودَ تماما، بينما تتوهج الشمس باللون الأحمر الساطع على خلفيته.

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وعلى عكس المنظر المرئي من الأرض، سمحت نقطة المراقبة المدارية لـ Hinode برؤية، ليس فقط كسوفا جزئيا، ولكن أيضا كسوفا حلقيا - عندما غطى القمر مركز الشمس، ما يسمح فقط بظهور حلقة رقيقة حول الحواف، وصفت بأنها "حلقة النار".

وسيكون عشاق الفلك على موعد مع كسوف حلقي من الأرض السنة المقبلة، في 13 أكتوبر 2023، سيكون مرئيا للمراقبين في غرب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أجزاء من أمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل، وفقا لموقع Timeanddate.com.

يشار إلى أن إطلاق القمر الصناعي Hinode تم من اليابان في سبتمبر 2006. وتتمثل المهمة الأساسية للقمر الصناعي في دراسة المجال المغناطيسي للشمس، من أجل فهم الآليات التي تؤدي إلى الانفجارات الشمسية الكبيرة مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وفقا لوكالة ناسا.

المصدر: لايف ساينس