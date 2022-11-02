القوات الجو-فضائية الروسية تبدأ التحكم واستخدام قمر صناعي عسكري جديد
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القمر الصناعي العسكري الذي تم إطلاقه الخميس الماضي بواسطة صاروخ حامل من قاعدة بليسيتسك الفضائية، بدأ استخدامه والتحكم فيه من قبل القوات الجو فضائية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة صاروخ حامل من طراز "سويوز2.1 بي".
وأكدت أن الأنظمة الموجودة على متن القمر تعمل بشكل طبيعي، وقد تولت القوات الجوفضائية الروسية التحكم فيها كما تم تخصيص الرقم التسلسلي للقمر "Cosmos-2552".
المصدر: تاس