 
مباشر

انطلاق تجربة على المحطة الفضائية الدولية من شأنها أن تساعد على إنشاء مواد من تربة القمر

الفضاء

انطلاق تجربة على المحطة الفضائية الدولية من شأنها أن تساعد على إنشاء مواد من تربة القمر
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3cl

أعلن رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين، الموجود حاليا في المحطة الفضائية الدولية، عن إنطلاق تجربة "التشتت" العلمية على متن المحطة الدولية.

إقرأ المزيد
رواد الفضاء الروس يختبرون طابعة ثلاثية الأبعاد على متن محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء الروس يختبرون طابعة ثلاثية الأبعاد على متن محطة الفضاء الدولية


ويشير رائد الفضاء دميتري بيتيلين، إلى أن تجربة "التشتت" تهدف إلى دراسة نظم الانتشار(التشتت) ومحاليل البوليميرات المختلفة، في ظروف الجاذبية الصغرى وتغير درجات الحرارة وتأثير الاهتزازات والمجال الكهربائي والمغناطيسي.

ويضيف موضحا، سوف تستخدم نتائج التجربة مستقبلا في الحصول على مواد وعناصر بنيوية في حال تنفيذ البرنامج القمري، وابتكار نظم تكنولوجية للحصول على مواد أساسها تربة القمر.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا