انطلاق تجربة على المحطة الفضائية الدولية من شأنها أن تساعد على إنشاء مواد من تربة القمر

أعلن رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين، الموجود حاليا في المحطة الفضائية الدولية، عن إنطلاق تجربة "التشتت" العلمية على متن المحطة الدولية.

إقرأ المزيد



ويشير رائد الفضاء دميتري بيتيلين، إلى أن تجربة "التشتت" تهدف إلى دراسة نظم الانتشار(التشتت) ومحاليل البوليميرات المختلفة، في ظروف الجاذبية الصغرى وتغير درجات الحرارة وتأثير الاهتزازات والمجال الكهربائي والمغناطيسي.

ويضيف موضحا، سوف تستخدم نتائج التجربة مستقبلا في الحصول على مواد وعناصر بنيوية في حال تنفيذ البرنامج القمري، وابتكار نظم تكنولوجية للحصول على مواد أساسها تربة القمر.

المصدر: tass