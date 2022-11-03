الرواد الروس يستعدون لمهمة جديدة في الفضاء المفتوح

أعلن رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتلين، أن أفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية يستعدون لإنجاز مهمة جديدة في الفضاء المفتوح قريبا.

وفي حديث حول الموضوع قال بيتلين لوكالة تاس الروسية :"المهمة الجديدة في الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الروسي ستستمر حوالي 7 ساعات، ويجري الاستعداد لها حاليا".

وأضاف "سأقوم أنا وزميلي سيرغي بروكوباييف بالخروج من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة ستستمر ست ساعات و50 دقيقة تقريبا، وستقدم لنا رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا الدعم المطلوب من داخل المحطة، ومن المفترض أن نخرج من بوابات المحطة إلى الفضاء في 17 نوفمبر الجاري، وستفتح البوابات في ذلك اليوم تمام الساعة 17:20 بتوقيت موسكو".

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وكان بيتلين قد أشار في وقت سابق إلى أن أفراد الطاقم الروسي الجديد في المحطة الفضائية الدولية سينجزون 5 مهمات في الفضاء المفتوح، وسينفذون عمليات إطلاق لأقمار صناعية صغيرة من المحطة، كما سيقومون بنقل بعض المعدات التقنية داخل المحطة، وسيستبدلون بعض المعدات فيها أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر عملية نفذها رواد المحطة في الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الروسي كانت في 2 سبتمبر الفائت، وخرج في تلك المهمة حينها رائدا الفضاء أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفييف.

المصدر: تاس