"سبيس إكس" تختبر نموذج مركبتها المريخية في مدارات الأرض الشهر المقبل

أعلنت مصادر في وكالة ناسا أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية قد تختبر نموذج مركبة Starship الفضائية الصاروخية في مدارات الأرض الشهر المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم ناسا، مارك كيراسيش قوله " يمكن أن تتم أول رحلة مدارية للنموذج الأولي لمركبة Starship في شهر ديسمبر المقبل".

وقال كيراسيتش خلال بث لاجتماع المجلس الاستشاري لوكالة ناسا: "نخطط لإجراء 4 رحلات لمركبة Starship، وأولى هذه الرحلات من المفترض أن تكون في ديسمبر 2022".

ومن جهتها أشارت وكالة ناسا أيضا إلى أن الاختبارات الأرضية والأمور التنظيمية قد تؤخر موعد الرحلة المدارية الأولى لـ Starship، ووفقا لرويترز فإن "إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لم تعط التراخيص النهائية بعد لشركة سبيس إكس لتنفيذ رحلة مركبة Starship المنشودة".

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أعلنت"سبيس إكس" عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من المركبات الصاروخية في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.

المصدر: فيستي