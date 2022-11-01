وحدة "Mengtian" تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC)، أن وحدة المختبر "Mengtian" التحمت بالمحطة الفضائية الصينية.

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وتشير المؤسسة، إلى أن وحدة المختبر التحمت بالوحدة الرئيسية للمحطة Tianhe يوم الثلاثاء في الساعة 4.27 بالتوقيت المحلي (يوم الأثنين الساعة 23.27 بتوقيت موسكو). أي أن الوحدة التحمت بالمحطة الفضائية الصينية بعد حوالي 13 ساعة من إطلاقها.

ومن المنتظر أن تطلق الصين خلال الأسبوعين المقبلين مركبة الشحن تيانتشو -5، وتطلق في نهاية شهر نوفمبر المركبة الفضائية "شنتشو -15 " المأهولة.

المصدر: tass