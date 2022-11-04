روسيا تجهز مركبات جديدة لإرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن العمل جار على تجهيز مركبات جديدة لإرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "يجري العمل على تجهيز مركبتي Progress MS-22 و Soyuz MS-23 لإرسالهما إلى المحطة لفضائية الدولية، والمركبتان ستطلقان في شهري فبراير ومارس القادمين، وباستخدام صواريخ روسية من نوع Soyuz-2.1a".

وأضاف البيان "يجري تجهيز المركبتين في مبنى التجميع والاختبار رقم 254 بقاعدة بايكونور الفضائية، ويتولى عمليات التجهيز خبراء من شركة إنرغيا التابعة لروس كوسموس.. يوم الجمعة 28 أكتوبر بدأت عملية تحضير مركبة Progress MS-22، وقام الخبراء بتفقد هيكلها الخارجي وتفقد معداتها وأنظمتها الأساسية، وبدأت عمليات تحضير معدات المركبة الإلكترونية لإجراء الاختبارات الأرضية".

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وأشار البيان إلى أن الخبراء بدأوا أيضا بإجراء عمليات فحص خارجي لمركبة Soyuz MS-23، وتم توصيلها بالمعدات الإلكترونية للتحقق من آلية عمل أنظمتها، وفي المستقبل القريب من المفترض أن تخضع المركبة لعمليات تشغيل اختبارية شاملة لكامل أنظمتها".

المصدر: فيستي