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الصين تطلق قمرا اختبارايا جديدا إلى الفضاء

الفضاء

الصين تطلق قمرا اختبارايا جديدا إلى الفضاء
youtube/SciNews
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أعلنت وسائل إعلام صينية أن الصين نجحت بإطلاق قمر صناعي اختباري جديد إلى مدارات حول الأرض.

وجاء في بيان صادر عن التلفزيون المركزي الصيني " أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي التجريبي Shiyan 20C إلى مدارات حول الأرض".

وأشار البيان إلى أن القمر أرسل إلى مدارات الأرض يوم السبت 29 أكتوبر الجاري، وبواسطة صاروخ فضائي صيني من نوع Long March 2D، وأن الصاروخ انطلق في اليوم المذكور من مركز جيوغوان الفضائي في مقاطعة قانسو، تمام الساعة 09:01 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت موسكو)، وجرت عملية الإطلاق بنجاح، وتم وضع القمر في المدار المطلوب.

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وتبعا للبيان فإن قمر Shiyan 20C سيستخدم في اختبار التقنيات الجديدة التي ستستعمل مع الأقمار الصناعية الصينية مستقبلا.

وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الاخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية، ومن المفترض البدء بدراسة سطح المريخ في الفترة ما بين 2020 و2025.

المصدر: فيستي

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