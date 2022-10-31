الصين تطلق وحدة علمية جديدة إلى محطتها الفضائية الوطنية

نحجت الصين اليوم الاثنين بإطلاق الوحدة العلمية الجديدة إلى محطتها الفضائية الوطنية.

وتبعا للتلفزيون المركزي الصيني فإن " وحدة Mengtian أطلقت اليوم على متن صاروخ محلي الصنع من نوع Long March-5B، وانطلق الصاروخ من مطار Wenchang بمقاطعة هاينان جنوب الصين تمام الساعة 15:37 بالتوقيت المحلي (10:37 بتوقيت موسكو)".

وتعتبر Mengtian والتي تعني بالصينية (أحلام السماء)- الوحدة العلمية الثانية للمحطة الفضائية الوطنية الصينية، ويبلغ وزن هذه الوحدة 23 طن تقريبا، وطولها 17.88 م، وقطرها 4.2 م، ومن المفترض أن تستخدم بشكل أساسي لإجراء الدراسات العلمية التي تتعلق بالجاذبية وعلوم الفيزياء.

وكانت الصين قد أطلقت الوحدة العلمية الأولى نحو محطتها الفضائية في 24 يوليو الفائت، ومع وصول وحدة Mengtian سيكتمل بناء المحطة وستصبح على شكل حرف "T".

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وأشارت الصين في وقت سابق إلى أن محطتها الفضائية من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: تاس