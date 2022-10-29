اليابان تكشف السبب المحتمل لفشل إطلاق صاروخ "إبسيلون-6"

أفادت قناة "NHK" بأن سبب فشل إطلاق صاروخ "إبسيلون-6" الياباني، الذي تم تدميره لانحرافه عن موقع الهدف، قد يعود إلى العمل الخاطئ لأجهزة الدفع النفاثة الغازية في المرحلة الثانية.

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وتم نشر هذه المعلومات في لقاء لجنة الخبراء لوكالة الفضاء اليابانية (JAXA) مع ممثلي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيات اليابانية.

وأضافت القناة التلفزيونية اليابانية "NHK" أنه من المفترض حدوث عطل في إمداد الغاز وقع أثناء عملية إطلاق الصاروخ بسبب مشكلة في الصمام أو في أنبوب إمداد الغاز نفسه.

وأجرت اليابان عملية إطلاق الصاروخ "إبسيلون-6"، الذي كان يحمل على متنه 8 أقمار صناعية، من مطار أوتينوور في مقاطعة كاغوسيما صباح 12 أكتوبر الجاري. وفيما بعد أفادت وسائل إعلام بأن وكالة الفضاء اليابانية أرسلت فورا بعد الإطلاق إشارة لتدمير الصاروخ بسبب مشاكل في المرحلة الثانية للصاروخ، لم تسمح بمواصلة إجراء رحلة عادية.

المصدر: نوفوستي