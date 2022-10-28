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روسيا تبدأ بتشغيل أول أقمارها المخصصة للإنترنت قريبا

الفضاء

روسيا تبدأ بتشغيل أول أقمارها المخصصة للإنترنت قريبا
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صورة تعبيرية
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أعلنت مؤسسة "ريشينيوف" الروسية أن الخبراء سيشغلون قمر Skif-D الذي طور محليا لتأمين خدمات الإنترنت للأرض.

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة، يفغيني نيستيروف: "قريبا سيتم تشغيل معدات قمر Skif-D، أول قمر مخصص لتقديم خدمات الإنترنت أطلقته روسيا في إطار مشروع Sphere".

وأشار نيستيروف إلى أن روسيا كانت قد أطلقت القمر المذكور في 22 أكتوبر الجاري مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M، وأرسلت هذ الأقمار إلى مدارات الأرض على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

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كانت مؤسسة "روس كوسموس" قد نوهت في وقت سابق بأن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء وستضم 7  أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة  Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة  Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP..

المصدر: فيستي

 

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