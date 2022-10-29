مع تحقيق ثاني لقاء وثيق بين "سولار أوربيتر" والشمس .. التقاط مشاهد غير مسبوقة للهالة الهادئة

حققت مهمة "سولار أوربيتر" (Solar Orbiter)، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لقاءها الوثيق الثاني مع الشمس. وقدمت بيانات مذهلة عن نجمنا، وبدقة أعلى منها في أي وقت مضى.

حدثت لحظة الاقتراب الأوثق للمركبة من الشمس، في 12 أكتوبر في تمام الساعة 19:12 بالتوقيت العالمي المنسق (21:12 بتوقيت وسط أوروبا)، عندما كان المدار الشمسي على بعد 29% فقط من المسافة بين الأرض والشمس.

وفي 13 أكتوبر، التقطت المركبة الفضائية مشاهد للهالة الشمسية بواسطة أداة التصوير بالأشعة فوق البنفسجية القصوى Extreme Ultraviolet Imager (EUI) على متنها، وتم ضم المشاهد معا لإنتاج الفيديو الذي يظهر الهالة الهادئة للشمس بأعلى دقة تم تسجيلها بأي أداة على الإطلاق.

The first images from #SolarOrbiter’s latest close pass of the Sun are in: this is the highest res movie of the quiet corona ever taken!



It was captured by @EuiTelescope & measures equivalent of 17 Earths across 👉https://t.co/RZXR0P0Dyb#ExploreFarther#WeAreAllSolarOrbiterspic.twitter.com/0k021IcX1l — ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) October 27, 2022

وكل بكسل من هذا الفيلم يتسع لـ 105 كم من سطح الشمس. وهذا يعني أنه إذا نظرت بواسطة أداة التصوير بالأشعة فوق البنفسجية القصوى إلى الأرض من هذه المسافة، فإن كوكبنا بأكمله سيمتد عبر 120 بكسل فقط.

ويبلغ عرض الفيلم نفسه على 2048، ما يعني أن 17 أرضا (كوكب الأرض) يمكن أن تصطف جنبا إلى جنب عبر الصورة.

والهالة هي الغلاف الجوي الخارجي للشمس. وتوصف بالهادئة عندما يكون هناك القليل من النشاط الشمسي الملحوظ مثل التوهجات أو القذف الكتلي الإكليلي.

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ويُظهر هذا الفيلم، الذي أصدرته وكالة الفضاء الأوروبية، وغيره من الأفلام التي تم التقاطها أثناء اللقاء القريب مع الشمس، الطبيعة الديناميكية لإكليل الشمس الشديد الحرارة بمليون درجة. والغاز المشحون كهربائيا، والمعروف بالبلازما، في حركة ثابتة، يتم توجيهه وتسريعه من خلال تغيرات المجال المغناطيسي للشمس. وأقواس البلازما الساطعة في الفيلم مثبتة في مكانها بواسطة حلقات مغناطيسية تنفجر في الهالة من داخل الشمس.

ويتصاعد نشاط الشمس حاليا ليصل إلى ذروة مستوياته، والمعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، في عام 2025. لذلك من المرجح أن تصبح مشاهد الهالة الهادئة أكثر ندرة في السنوات القليلة المقبلة.

وتطلق الشمس رياحا شمسية من الجسيمات التي تتدفق عبر النظام الشمسي، والتي تنشأ في الهالة، ولكن الآلية الدقيقة التي يحدث بها هذا غير مفهومة بشكل جيد. ويعد التحقيق في هذه الظاهرة محورا رئيسيا لعلماء الفيزياء الشمسية، وأحد الأهداف العلمية الرئيسية لـ"سولار أوربيتر".

وقد سمح اللقاء القريب بين المركبة والشمس، بالحصول على المزيد من البيانات. كما سمح بإجراء عمليات رصد منسقة للميزات الشمسية باستخدام التلسكوبات الأرضية، اعتبارا من 21 أكتوبر فصاعدا.

المصدر: phys.org