رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني كازاخستان بالعيد الوطني

هنأ رواد الفضاء الروس شعب كازاخستان بالعيد الوطني من على متن المحطة الفضائية الدولية.



وقد شارك في تقديم التهنئة كل من سيرغي بروكوبييف وآنا كيكينا وديمتري بيتلين. وقال بيتلين: "أعزائي شعب كازاخستان! نحن، الطاقم الروسي للبعثة الفضائية 68 طويلة المدى إلى المحطة الفضائية الدولية، نهنئ بصدق جميع أبناء كازاخستان بمناسبة العيد الوطني - يوم جمهورية.

ومن جانبه قال رائد الفضاء سيرغي بروكوبييف: "اسمحوا لي أن اتمنى لكم اعزائي مواطني كازاخستان السلام والسعادة والازدهار. واتمنى أن تزدهر كازاخستان وتتطور يوما بعد يوم".

المصدر:sputnikKZ