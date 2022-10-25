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رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني كازاخستان بالعيد الوطني

الفضاء

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هنأ رواد الفضاء الروس شعب كازاخستان بالعيد الوطني من على متن المحطة الفضائية الدولية.


وقد شارك في تقديم التهنئة كل من سيرغي بروكوبييف وآنا كيكينا وديمتري بيتلين. وقال بيتلين: "أعزائي شعب كازاخستان! نحن، الطاقم الروسي للبعثة الفضائية 68 طويلة المدى إلى المحطة الفضائية الدولية، نهنئ بصدق جميع أبناء كازاخستان بمناسبة العيد الوطني - يوم جمهورية.

ومن جانبه قال رائد الفضاء سيرغي بروكوبييف: "اسمحوا لي أن اتمنى لكم اعزائي مواطني كازاخستان السلام والسعادة والازدهار. واتمنى أن تزدهر كازاخستان وتتطور يوما بعد يوم".

المصدر:sputnikKZ

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