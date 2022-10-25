الصين تستعد لإرسال وحدة جديدة إلى محطتها المدارية الوطنية

أعلنت إدارة برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين أن بلادها تستعد لإرسال وحدة جديدة إلى محطتها المدارية الوطنية.

وجاء في بيان صار عن الإدارة: "تستعد مقاطعة هاينان الصينية لإطلاق وحدة Mengtian الجديدة نحو المحطة المدارية الوطنية، هذه الوحدة العلمية ستطلق قريبا نحو المحطة لتلتحم بها".

وأضاف البيان "Mengtian من المفترض أن ترسل إلى المحطة المدارية الصينية على متن صاروخ من نوع Long March-5B، سيتم إطلاقه من مطار Wenchang الفضائي الصيني".

وتبعا للمعلومات التي أوردها البيان فإن "الصاروخ والوحدة الجديدة يخضعان لمراحل التفقد النهائية، وجميع المعدات الأخرى في موقع الإطلاق في حالة جيدة حاليا، ويتم العمل على التحضير لعملية الإطلاق بوتيرة جيدة".

إقرأ المزيد

وستكون Mengtian الوحدة البحثية الثانية التابعة للمحطة المدارية الصينية، وستستعمل هذه الوحدة بشكل أساسي لإجراء الدراسات العلمية التي تتعلق بالجاذبية وعلوم الفيزياء.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بلادها من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي