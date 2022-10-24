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الكرة الأرضية تشهد كسوفا جزئيا للشمس غدا

الفضاء

الكرة الأرضية تشهد كسوفا جزئيا للشمس غدا
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أكد علماء الفلك أن الكرة الأرضية ستشهد غدا الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس يمكن مشاهدته في معظم البلدان العربية، وأوروبا، ودول غرب آسيا، وشمال شرق إفريقيا.

وأكد علماء الفلك أن نقطة الكسوف المركزية ستكون في القطب الشمالي، وسيصل التعتيم الأقصى لما نسبته 82% في روسيا، بينما ستنخفض هذه المنطقة المظلمة إلى 70% في الصين، و63% في النرويج، و62% في فنلندا، وستشهد لندن كسوفا بنسبة 15% فقط.

وسيستمر الكسوف مدة 4 ساعات و4 دقائق، بحيث بدءا من الساعة 11:58 ـ 16:01 بتوقيت موسكو، ولن يكون كسوفا كليا للشمس، لأنها لن تكون متقابلة تماما مع القمر خلال.

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08:58 بتوقيت غرينتش، في 25 أكتوبر، عندما يمر القمر أمام الشمس وينتهي في نحو الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش.

وأشار العلماء إلى أن هذا الكسوف هو الثاني والأخير خلال هذا العام، وأن العالم سيشهد كسوفا كليا للشمس في الـ 20 من أبريل 2023.

 

المصدر: وكالات

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