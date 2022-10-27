النشاط البركاني على القمر استمر أكثر من المتوقع بمليار عام

اتضح أن عينات تربة القمر التي جلبها المسبار الصيني، تحتوي على أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد التيتانيوم، أكثر بكثير مما في عينات التربة التي جلبتها مهمة "أبولو" الأمريكية.

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وتشير صحيفة China Daily، إلى أن خبراء معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أثبتوا أن ثوران البراكين وقذف الصخور المنصهرة إلى سطح القمر استمر أكثر من مليار عام مما كان يعتقد سابقا.

ووفقا للصحيفة، توصل العلماء الصينيون، إلى هذا الإستنتاج من دراستهم لعينات التربة التي جلبها المسبار Chang'e-5، حيث اكتشفوا، أن النشاط البركاني كا مستمرا إلى قبل ملياري عام وليس قبل ثلاثة مليارات عام، كما كان يعتقد سابقا.

فقد اتضح أن العينات الصينية، تحتوي على نسبة أعلى من أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الليثيوم، مما تحتويه العينات الأمريكية.

ويقول تشين إيي، عضو فريق البحث الصيني، "ستساعد دراستنا علماء الكواكب على فهم عمليات التغيير في الصهارة القمرية ودرجة حرارتها بشكل أفضل".

المصدر: tass