شبكة "سفيرا" الروسية تضم أكثر من 600 قمر صناعي

أعلن دينيس مانتوروف، نائب رئيس الحكومة الروسية، وزير الصناعة والتجارة، أن شبكة "سفيرا" الروسية الفضائية ستضم أكثر من 600 قمر صناعي روسي.

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ويشير مانتوروف، في حديثه للصحفيين بعد نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل الروسي Soyuz-2.1 b، وعلى متنه القمر الصناعي Gonets-M والقمر التجريبي Skif-D، الذي هو في الواقع أول قمر صناعي يتم إطلاقه ضمن برنامج مشروع "سفيرا"، إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع، هو تحقيق جودة عالية في خدمات الاتصالات الفضائية لصالح التنمية والأمن الوطني.

ويقول: " يتضمن مشروع "سفيرا" إنشاء شبكة تتكون من أكثر من 600 قمر صناعي".

ويذكر أن التكلفة التقديرية لمشروع "سفيرا" تبلغ 180 مليار روبل.

المصدر: نوفوستي