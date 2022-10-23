رحلات المنطاد "المغيّرة للحياة'' تنقلك إلى حافة الفضاء مقابل 200 ألف دولار!

ستقوم شركة سياحة فضائية بنقل الركاب في رحلات منطاد "تغير حياتهم'' إلى حافة الفضاء اعتبارا من عام 2025.

وتخطط شركة Halo Space التي تتخذ من مدريد مقرا لها لتقديم رحلاتها التجارية "الخالية من الانبعاثات" على متن كبسولة دائرية أنيقة متصلة ببالون منفوخ.

وتحتوي الكبسولة، التي ستقل ثمانية ركاب بالإضافة إلى طيار واحد في كل رحلة، على نوافذ بانورامية تسمح بمناظر 360 درجة للأرض على ارتفاع 40 كيلومترا.

وأعلنت شركة Halo Space أنها ستجري أول رحلة تجريبية لنموذج أولي من كبسولتها الفضائية في الهند في ديسمبر.

وبمجرد الانتهاء من التجارب الناجحة، ستبدأ الشركة رحلاتها التجارية في عام 2025 وتخطط لاحقا لإنشاء قواعد طيران في أربع قارات.

واعتبارا من عام 2029، ستنجز ما مجموعه 400 رحلة تجارية مع 3000 مسافر سنويا، بسعر يتراوح بين 100000 و200000 يورو لكل تذكرة (98000 دولار إلى 196000 دولار).

وسيتمكن العملاء من رؤية انحناء الأرض لمدة 4-6 ساعات، كما تدعي الشركة.

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وقال كارلوس ميرا، الرئيس التنفيذي ومؤسس Halo Space: "على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، عملنا مع أفضل الشركات وأكثرها خبرة في صناعة الطيران للاستفادة من التكنولوجيا الحالية والمثبتة والآمنة. الفريق مسرور جدا بما حققناه في العام الأول، لكننا متحمسون أكثر بشأن ما نتجه إليه - نقل آلاف الركاب إلى حافة الفضاء في تجربة غيرت حياتهم حتى 40 كيلومترا فوق الأرض" .

وسينطلق النموذج الأولي لـ Halo Space في الأسبوع الثالث من ديسمبر في منشأة بالون معهد تاتا للبحوث الأساسية (TIFR) الواقعة في حيدر أباد، الهند.

وسيرتفع النموذج الأولي لما يزيد قليلا عن 20 ميلا (35 كيلومترا) في الستراتوسفير (الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض) لمدة ست ساعات تقريبا قبل العودة.

وتم التخطيط بالفعل لرحلة تجريبية ثانية في نهاية الربع الأول من عام 2023 في إسبانيا.

وتزعم Halo Space أن كبسولاتها المضغوطة تصعد دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يجعلها "الطريقة الأكثر ملاءمة للبيئة لزيارة الفضاء".

المصدر: ديلي ميل