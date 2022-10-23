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الصين تختبر محركا جديدا يعمل بالوقود السائل

الفضاء

الصين تختبر محركا جديدا يعمل بالوقود السائل
Space X-imogery
صورة تعبيريةSp
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أعلنت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن الصين أجرت إختبارا لمحرك جديد يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل.

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وتشير الوكالة، إلى أن المحرك الجديد TQ-15A له قوة دفع كبيرة ويخطط لاستخدامه في الصواريخ التجارية.

والمحرك TQ-15A من تصميم شركة LandSpace الصينية الخاصة، وتصل قوة دفعه إلى 836 كيلونيوتن. ويشير مصدر في الشركة، إلى أن المحرك عمل طوال فترة الاختبار بثبات، وتم تحقيق أهداف التصميم بالكامل.

وتخطط الصين لاستخدام المحرك TQ-15A في المرحلة الثانية لصواريخ ZQ-2 المخصصة للرحلات التجارية، ويمكنها رفع حمولة وزنها أكثر من 6 أطنان.

المصدر: tass

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