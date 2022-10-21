مبتكر الروبوت "فيودر" يحدد خمسة أنواع من الروبوتات لاستكشاف القمر

أعلن يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة NPO Android Technics الروسية، أن الروبوتات المجسمة، ستتمكن من تنفيذ العمليات بحركة دقيقة وروتينية بمهارة.





وأضاف إنه ستكون هناك حاجة لخمسة أنواع رئيسية من الروبوتات لاستكشاف القمر.

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وقال: "تتطلب البرامج المؤهلة لاستكشاف القمر ، بغض النظر عن السيناريو المختار، أنظمة روبوتات للأغراض الفضائية (RTS KN) لتشغيل البنية التحتية القمرية. ويمكن تحديد خمسة أنواع من RTS KN لاستكشاف القمر في المستقبل القريب".

ووفقا له، تشمل المجموعة الأولى الروبوتات البحثية، التي من ضمنها المركبات الجوالة القمرية والطائرة. وتشمل المجموعة الثانية روبوتات لنقل البضائع، والتعدين، وجمع الموارد المفيدة ومعالجتها، كالسحق، والخلط، وتلبيد الحطام الصخري. وثمة مجموعة أخرى هي الروبوتات العملية. لأنها ضرورية لتركيب وتفكيك وتفريغ المعدات.

ويعتقد دودوروف، أن الروبوتات المجسمة، ستكون قادرة على تنفيذ العمليات الدقيقة والروتينية، وأن الروبوتات الطائرة ستوفر الدعم الإعلامي والنفسي للطاقم.

المصدر: tass