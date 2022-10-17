الصين تطلق قمرا آخر لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن نجاحها بإطلاق قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: ذ"نجحنا بإطلاق قمر Yaogan-36 الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، القمر أرسل إلى مدارات الأرض باستخدام صاروخ فضائي صيني من نوع Long March-2DK".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ والقمر أطلقا من مركز Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب الصين، يوم السبت الماضي 03:12 بالتوقيت المحلي (الجمعة 14 أكتوبر، تمام الساعة 22:13 بتوقيت موسكو)، وأن عملية الإطلاق هذه باتت العملية رقم 444 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March لإرسال الأقمار أو المركبات إلى الفضاء".

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وهذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها الصين قمرا من نوع Yaogan-36 خلال أقل من شهر ، ففي 26 سبتمبرالفائت كانت قد اطلقت قمرا من هذا النوع أيضا من مركز Xichang الفضائي.

و تعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الاخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية، ومن المفترض البدء بدراسة سطح المريخ في الفترة ما بين 2020 و2025.

المصدر: فيستي