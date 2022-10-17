ناسا تؤجل عودة مركبة Dragon إلى الأرض مرة أخرى

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنها قررت تأجيل موعد عودة مركبة Crew Dragon نحو الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة هبوط المركبة.

وأشارت الوكالة يوم الخميس الماضي في تغريدة على صفحتها على تويتر إلى أنها قررت هي وشركة "سبيس إكس" تأجيل موعد انفصال المركبة عن المحطة وعودتها نحو الأرض بسبب سوء ظروف الطقس في المنطقة التي يجب أن تهبط فيها المركبة.

وتبعا لناسا فإن المركبة كان من المفترض أن تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة (17:05 بتوقيت موسكو)، لتحمل إلى الأرض الرواد الأمريكيين ناسا تشيل ليندغرين وروبرت هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى رائدة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي، لكن ظروف الطقس في منطقة هبوط المركبة في فلوريدا لم تكن مواتية، لذا تقرر تأجيل هذا الموعد حتى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري مبدئيا.

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وكانت ناسا قد أطلقت مركبة Crew Dragon مع طاقم مهمة Crew-4 إلى محطة الفضاء الدولية في 27 أبريل الفائت من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، والتحمت المركبة بالمحطة في اليوم التالي.

المصدر: فيستي