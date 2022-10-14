بريطانيا..فشل أول عملية إطلاق صاروخ نقل فضائي

انتهت أول محاولة لشركة Skyrora البريطانية لإطلاق صاروخ النقل الفضائي Skylark L بسقوطه في البحر.

إقرأ المزيد





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، جرت محاولة الإطلاق يوم الخميس، في ميدان بشبه جزيرة Launganes في إيسلندا، وانتهت بسقوط الصاروخ في البحر.

وتضيف، كان الهدف من إطلاق الصاروخ، اختبار أنظمة وأجهزة الصاروخ. وكان مقررا في البداية إطلاق الصاروخ الذي طوله 11 مترا إلى ارتفاع 100 كلم، فوق سطح البحر. ولكن لأسباب فنية سقط في البحر على بعد 500 متر من منصة الإطلاق.

ويقول ممثل شركة Skyrora المنتجة للصاروخ: "لم يسبب هذا السقوط فشل خططنا". لأن الشركة تخطط لإطلاق صاروخ نقل Skyrora XL طوله 23 مترا في عام 2023 من مطار Saxaward الذي هو قيد الإنشاء في جزر شيتلاند قبالة ساحل اسكتلندا.

ويقول فلاديمير ليفكين، المدير العام ومؤسس شركة Skyrora:"على الرغم من أن محاولة الإطلاق لم تنتهي كما توقعنا، إلا انها تجربة قيمة".

وتجدر الإشارة، إلى أن الصاروخ Skylark L يعمل بالكيروسين وبيروكسيد الهيدروجين. و مصمم لرفع حمولة علمية إلى ارتفاع كاف لعدة دقائق لإجراء تجارب في حالة انعدام الجاذبية. وهذا الصاروخ غير مصمم للنقل بسرعة عالية إلى ارتفاعات كبيرة، لذلك يعتبر شبه مداري.

المصدر: tass