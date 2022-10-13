الصين تطلق قمرا صناعيا لمراقبة البيئة

نجحت الصين يوم 13 أكتوبر في إطلاق قمرها الصناعي الجديد من طراز S-SAR01 الذي يخصص لمراقبة البيئة وإدارة حالات الطوارئ المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية التي قالت إن صاروخ CZ-2C أطلق القمر الصناعي SAR01 الساعة 06.53 يوم 13 أكتوبر بتوقيت بكين (الساعة 01.53) بتوقيت موسكو من مطار "تايون" الفضائي في محافظة شانسي بشمال الصين.

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وأضافت الوكالة أن القمر الصناعي قد وصل مداراً معينا له. وسيقدّم القمر الصناعي صورا فوتوغرافية فائقة الجودة والدقة لوزارتي البيئة والطوارئ الصينيتيْن اللتين ستستخدمانها لتطوير الزراعة وحماية الغابات والأنهار وإزالة آثار الهزات الأرضية.

يذكر أن بكين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة الفضائية وتطوير تكنولوجيات استصلاح القمر ودراسة الكويكبات وكوكب المريخ.

المصدر: تاس