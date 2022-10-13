بوريسوف: "روس كوسموس" تعجل عملية إنشاء محطة "روس" الفضائية

أعلن يوري بوريسوف، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة قررت تعجيل عملية إنشاء محطة "روس" الوطنية الفضائية، وقرب افتتاح المحطة الأرضية لمراقبة النفايات الفضائية.

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ويقول في تصريح للصحافيين: "نحن نعمل حاليا وبسرعة على إنشاء المحطة الفضائية الوطنية".

ويذكر أن شركة "إينيرجيا"، كانت أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على وضع التصميم الأولي للمحطة الفضائية الوطنية "روس"، وأنها تأمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2023 . وبعد ذلك تبدأ عملية إعداد الوثائق التصميمية.

ويشير بوريسوف في حديثه للصحفيين، إلى أن المحطة الروسية الأرضية لتتبع النفايات الفضائية التي أنشئت في جمهورية جنوب إفريقيا ستفتتح قريبا.

ويقول: "تقع المحطة الأرضية لمراقبة النفايات الفضائية على أراضي مركز استخدامات الأقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء الوطنية لجنوب إفريقيا. وقد تم الانتهاء من أعمال التكليف بشكل عام، وتم إجراء جلسات مراقبة تجريبية. وسنقوم بقص الشريط في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي