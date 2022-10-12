40 عاما على تأسيس منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية الروسية

أطلق منذ 40 عاما في 12 أكتوبر عام 1982 إلى مدار الأرض أول قمر صناعي سوفيتي تابع لمنظومة "غلوناس"، وهو "كوسموس – 1413".

ومنذ ذلك الحين تغيّرت 3 أجيال من الأجهزة الفضائية وهي جيل "أوراغون - غلوناس" ، جيل "غلوناس – إم"، جيل "غلوناس – كا". وتتضمن مجموعة الأقمار الصناعية في الوقت الراهن 24 قمرا صناعيا. لكن الملاحة الفضائية في أراضي روسيا ستكون متاحة حتى في حال خروج بضعة أقمار صناعية عن الخدمة لسبب العطل أو الاستبدال.

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تم توزيع كل الأقمار الصناعية على 3 مدارات، وذلك على ارتفاع 19100 كيلومتر، ما يزيد بمقدار 45.5 مرة عن ارتفاع تحليق المحطة الفضائية الدولية.

وتستخدم المنظومة حاليا لغرض الملاحة الفضائية 22 قمرا صناعيا، ويبقى قمران صناعيان ضمن الاحتياطي المداري. ويمر قمر صناعي واحد بمرحلة دخول المنظومة ولا يستثمر قمر صناعي آخر.

يذكر أن الأقمار الصناعية لازمة ليس للملاحة الفضائية فحسب بل وللبحث عن البشر وإنقاذهم والجيوديسيا ووضع الخرائط ودراسة الأرض، فضلا عن الأغراض العسكرية والإنشاء، والمواصلات، والزراعة، وأنظمة الاتصال.

المصدر: تاس