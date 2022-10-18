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الكشف عن الأماكن الأكثر ملاءمة لهبوط مركبات ناسا على القمر

الفضاء

الكشف عن الأماكن الأكثر ملاءمة لهبوط مركبات ناسا على القمر
Sputnik Anton denisov
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كشف خبراء تابعون للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو عن الأماكن الأكثر ملاءمة لهبوط المركبات الأمريكية على سطح القمر في إطار برنامج Artemis .

وحول الموضوع قالت الباحثة في الأكاديمية، ماريا دياتشكوفا "وجد العلماء أن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في أول رحلة استكشافية للقمر في إطار برنامج Artemis هي هضبة Leibniz-Beta حيث توجد رواسب من الجليد المائي أو ما يعرف بالصخور المائية. في هذه النقطة على القمر قد يهبط المسبار الروسي لونا-27 أيضا".

وأضافت " أعدت وكالة ناسا قائمة تضم 13 موقع هبوط محتمل لبعثة Artemis  في مرحلتها الثالثة، وقد استخدمنا بيانات من مطياف النيوترون الروسي LEND المنصوب على متن المسبار القمري LRO لتقدير كمية المياه الموجودة في مناطق الهبوط المحتملة هذه".

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وأشارت الباحثة إلى أن المرحلة الثالثة من برنامج Artemis  ستنفذ على الأغلب على أراضي المنطقة الجنوبية للقمر، حيث من المحتمل أن تختبئ احتياطيات هائلة من الجليد في حفر مظللة بشكل دائم، وبالرغم من أن ناسا وضعت قائمة بالأماكن المحتملة لهبوط مركباتها هناك، إلا أنها لم تعتمد مكان الهبوط النهائي بعد.

وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها إلى أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر وتعود، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

المصدر: تاس

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