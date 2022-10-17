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أنغولا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا في مجال الفضاء

الفضاء

أنغولا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا في مجال الفضاء
news.myseldon.com
صورة ارشيفية
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ستواصل أنغولا التعاون مع روسيا في مجال الفضاء. أعلن ذلك وزبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية والعلاقات العامة في جمهورية أنغولا ماريو أوغوشتو أوليفيرا.

وقال إن روسيا هي أحد البلدان الرائدة في مجال التكنولوجيا الفضائية في العالم. ومضى قائلا: " إننا نتعاون مع روسيا منذ فترة في مجال التكنولوجيات الفضائية التي تتطور باستمرار ولا شك إننا سنواصل تعاوننا في روسيا في هذا المجال".

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ولم يستبعد الوزير الأنغولي أن أن تطلب جمهورية أنغولا من روسيا إنتاج قمر صناعي آخر لها. وأوضح  أن "التكنولوجيات الفضائية تتطور بسرعة ومن غير المستبعد أن تظهر لدينا حاجة لتحديث شيء ما وشراء قمر صناعي جديد. وعلى كل حال سنستخدم  أولا قمرنا الصناعي، وسنتأكد من جاهزيته ومن الممكن أن تظهر لاحقا الحاجة لتصميم قمر صناعي آخر".

وحسب الوزير الأنغولي فإن القمر الصناعي "أنغوسات – 2" له أهمية بالغة بالنسبة لأنغولا التي تسعى إلى تطوير منظومة اتصالاتها.

يذكر أن القمر الصناعي "أنغوسات – 2" يتوقع أن يطلق مساء يوم 12 أكتوبر الجاري بواسطة صاروخ "بروتون – إم" الروسي، وسيحل القمر الصناعي الجديد محل القمر الصناعي "أنغوسات – 1" الذي تم إطلاقه في 26 سبتمبر عام 2017 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

المصدر: تاس

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