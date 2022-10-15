"روس كوسموس" تبتكر تكنولوجيا لمراقبة بيئة المدن بأسراب من الدرونات

ابتكر خبراء شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" تكنولوجيا للقياس الأوتوماتيكي لمواصفات البيئة في المدن، بواسطة أسراب من الدرونات مترابطة عبر شبكة موحدة.

صرح بذلك الاثنين 10 أكتوبرناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وأوضح أن الشركة قامت بتطوير منظومة المراقبة الدينامية لنسبة المواد الضارة في الجو والتي تشكل تهديدا على المناخ، وذلك باستخدام سرب من الدرونات.

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وتخصص التكنولوجيا لقياس مواصفات البيئة أوتوماتيكيا في مناطق مختلفة وعلى ارتفاعات مختلفة لمدة تتراوح بين بضع ساعات وبضعة أيام.

وحسب مدير عام للشركة، سيرغي كالينين فإن كل درون تركّب فيه حتى 12 جهازا محللا للغاز بمقدورها كشف أنواع مختلفة من التلوث في الجو والمعالجة الفورية لتلك المعلومات. وقال إن التكنولوجيا تقضي بأن يحصل كل درون على مهمة في مساره، ويتم توحيد المهام ضمن مجموعة درونات واحدة بواسطة وحدات الإرسال والاستقبال، الأمر الذي يساعد على تبادل المعلومات أثناء التحليق بغية تنسيق الجهود وجمع المعلومات لمعالجتها الفورية.

وستنعكس المعلومات على خارطة إلكترونية تفصيلية، ما يسمح باكتشاف تلوث واتخاذ إجراءات رامية إلى إزالة آثاره خلال فترة قصيرة من الزمن والتنبؤ في تطور الأوضاع بدقة فائقة، آخذا في الاعتبار معلومات عن عوامل طبيعية ومناخية.

وقال، كالينين، إن المنظومة تمر الآن بمرحلة الاختبار التجريبي وتم لهذا الغرض تصميم نموذج تجريبي للمنظومة، ومن أجل تطويره سيتم إشراك الأخصائيين في معهد موسكو للطيران.

المصدر: تاس