تركيا تخطط لإرسال روادها إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء التركية أنها تخطط لاختيار رواد فضاء لترسلهم في مهمات إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رئيس الوكالة، سردار حسين يلدريم :بحلول نوفمبر المقبل تخطط وكالتنا لاختيار المرشحيَن الرئيسي والاحتياطي لطاقم رواد الفضاء الذي سنرسله إلى المحطة الفضائية الدولية مستقبلا".

وأضاف "المرشحون لطاقم رواد المحطة يخضعون حاليا لاختبارات نفسية خاصة، نقوم بهذا العمل بالتعاون مع خبراء من شركة Axiom Space الأمريكية، وسيتم تدريب روادنا في المراكز التابعة لهذه الشركة، وستتولى الشركة أيضا إرسال أول رائد فضاء تركي إلى المحطة الفضائية الدولية.. نخطط لإرسال أول رائد فضاء لنا إلى المحطة في النصف الثاني من عام 2023، ومن المفترض أن يبقى الرائد هناك لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام".

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وحول خطط بلاده لاستكشاف القمر قال رئيس الوكالة: "لدينا خطط للهبوط على سطح القمر، هذه الخطط جزء من برنامج بعثتنا القمرية التي ستبدأ أواخر 2028- أوائل 2029، وسنستخدم في هذه المهمات مركبات مجهزة بمحركاتنا الهجينة المطورة محليا".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن عام 2021 عن إطلاق البرنامج الفضائي الوطني، الذي تضمن تدريب رواد الفضاء وإرسال صاروخ خاص محلي الصنع إلى القمر، وقدرت تكلفة البرنامج حينها بـ 6 مليارات دولار.

المصدر: تاس