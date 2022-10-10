الصين تطلق مرصدا فضائيا لدراسة الشمس

أطلقت السين الأحد 9 أكتوبر مرصادا شمسيا مطوّرا من طراز" كوافو-1".

أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية التي قالت إن صاروخ CZ-2D أطلق المرصد الشمسي الساعة 07.43 بتوقيت بكين يوم 9 أكتوبر (الساعة 02.43 بتوقيت موسكو) من مطار "جوجوان" في شمال البلاد، وقد وصل هذا المرصد الشمسي الفضائي إلى مدار معيَّن له.

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وأعلنت الوكالة الصينية بعد ذلك عن نجاح البعثة وأعادت إلى الأذهان أن مرصد "كوافو – 1" مخصص لدراسة نوعيْن من العمليات التي تحدث على الشمس، هما الانفجارات الشمسية والانبعاثات من تاج الشمس، بصفتها ثورانا لسحابة البلازما على الجانب الخارجي لغلاف الشمس.

وعلاوة على ذلك سيستخدم مرصد "كوافو - 1" لدراسة خواص الحقل المغناطيسي للشمس. وسيحاول العلماء إثبات علاقة بين انبعاثات تاج الشمس وحقلها المغناطيسي.

وقالت أكاديمية العلوم الصينية إن المرصد يعمل في مدار متزامن مع دوران الشمس يبعد عن الأرض مسافة 720 كيلومترا. وجمع المرصد بين وظائف التلسكوب وجهاز قياس الحقل المغناطيسي وجهاز قياس الأشعة السينية. ويتوقع أن تستغرق خدمة المرصد 4 أعوام.

يذكر أن الصين سبق لها أن أطلقت العام الماضي أول مرصد لدراسات الانفجارات الشمسية من طراز "سيخي".

المصدر: تاس