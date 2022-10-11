روسيا بصدد إطلاق قمر صناعي أنغولي جديد

تم نقل صاروخ "بروتون – إم" الروسي للقمر الصناعي الأنغولي Angosat-2 الذي صمّمه الأخصائيون الروس إلى مطار "بايكونور"، حيث يخضع لاختبارات ختامية.

أفاد بذلك الأحد 9 أكتوبر ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال إن الصاروخ تم نصبه عموديا في المنصة 81 من منصات مطار "بايكونور" الفضائي. وقد بدأ الأخصائيون في "روس كوسموس" العمل وفقا للجدول الزمني الخاص بأول يوم يسبق إطلاق الصاروخ.

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وكانت صحيفة "سبوتنيك سيبيريا" الروسية التي تصدرها المؤسسة قد أفادت في وقت سابق بأن من المقرر إطلاق الصاروخ للقمر الصناعي الأنغولي في 12 أكتوبر الجاري.

يذكر أن القمر الصناعي Angosat-2 يزن 2000 كيلوغرام وتم إنتاجه من قبل شركة "أنظمة أقمار المعلوماتية" الروسية. ويتوقع أن يخدم القمر الصناعي مدة 15 عاما.

جدير بالذكر أن القمر الصناعي الأنغولي الأول Angosat-2 تم إطلاقه في ديسمبر عام 2017، إلا أن الاتصال به انقطع بعد مرور 4 أشهر.

المصدر: تاس