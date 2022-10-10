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صاروخ"سويوز" يحمل إلى الفضاء قمر الملاحة الروسي Glonass-K

الفضاء

صاروخ
Sputnik
إطلاق الصاروخ "سويوز"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1b من مطار بليسيتسك الفضائي وعلى متنه قمر Glonass-K للملاحة.

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وجاء في بيان الوزارة: "أطلق طاقم تابع لقوات الفضاء الروسية، في الساعة 5.52 من صباح يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، من مطار بليسيتسك الفضائي، صاروخ النقل Soyuz-2.1b وعلى متنه قمر الملاحة Glonass-K".

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق تمت بصورة طبيعية، وأن المنشآت الأرضية التابعة للقوات الجوية تتابع الصاروخ "سويوز" بعد عملية الإطلاق.

المصدر: نوفوستي

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