"روس كوسموس" تستعرض لحظات وصول رائدتها إلى المحطة الفضائية!

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" مقطع فيديو قصيرا أظهرت فيه لحظة وصول رائدتها آنا كيكينا إلى المحطة الفضائية الدولية ومشاعر الفرح التي أبدتها الرائدة بانضمامها إلى طاقم المحطة.

وتظهر في المقطع لحظة دخول الرائدة من البوابة إلى المحطة والسعادة التي بدت على وجهها في أثناء استقبال الرواد الذين كانوا هناك لها.

وفي المقطع وجهت كيكينا تحية لأهل الأرض وقالت: "لقد حلقنا لوقت طويل، ووصلنا في النهاية إلى المحطة، وها نحن قد اجتمعنا أخيرا بطاقم البعثة 68 المتواجد على متن المحطة، مرحى-نحن معا".

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ومن جهته قال مراسل وكالة تاس في المحطة، رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين: "المرأة الوحيدة في صفوف رواد روس كوسموس آنا كيكينا وصلت أخيرا إلى المحطة، لقد كانت سعيدة بوصولها وتواجدها معنا ههنا".

وكانت كيكينا قد سافرت إلى المحطة الفضائية هي والأمريكيان نيكول مان وجوش كاسادا والياباني كويتشي واكاتا على متن مركبة Crew Dragon، وقد انطلقت المركبة يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، ووصلت إلى المحطة والتحمت بها صباح الجمعة 7 أكتوبر، تمام الساعة 00:01 بتوقيت موسكو.

المصدر: فيستي