قمر روسي سيحلّق في مدار محطة الفضاء الروسية المستقبلية

يدرس الأخصائيون في معهد الدراسات الطبية والبيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية إمكانية تحليق القمر الصناعي الإحيائي الروسي الثاني في مدار محتمل لمحطة الفضاء الروسية المستقبلية.

صرح بذلك رئيس المعهد، أوليغ أورلوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية فقال: "ندرس الآن مع الأخصائيين في شركة "بروغريس" للصواريخ الفضائية احتمال تحليق القمر الصناعي الأحيائي الثاني"بيون -إم" في مدار ستحلّق فيه مستقبلا محطة الفضاء الروسية الواعدة. وقد أكّدنا استعدادنا لإجراء بحوث علمية في هذا المجال وننتظر صدور قرار من مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بهذا الشأن".

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وحسب أورلوف فإن تحليق القمر الصناعي البيولوجي بكائنات حية على متنه سيساعد الخبراء في تقديم تقييم شامل لأمان رواد الفضاء في مدار يفترض أن تحلّق فيه محطة الفضاء الروسية.

يذكر ان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف كان قد أعلن في أبريل عام 2021 أن حالة محطة الفضاء الدولية تدهورت، لذلك يجب على روسيا التركيز على إنشاء محطة فضاء وطنية، ثم أعلن بوريسوف بعد توليه إدارة مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن قرارا بخروج روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 قد اتخذ، وأضاف أن شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية قد أوكلت إليها مهمة إعداد أول وحدة للمحطة الوطنية بحلول عام 2025.

المصدر: تاس