"دراغون" الأمريكية برائدة روسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن المركبة الفضائية "دراغون" التي تحمل أربعة رواد فضاء بينهم الروسية آنا كيكينا، التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية.

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وتشير الوكالة، إلى أن المركبة "دراغون" التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 00.01 حسب توقيت موسكو.

وبعد فتح البوابات انتقل رواد الفضاء الأربعة- الأمريكيان نيكول مان وجوش كاسادا والياباني كويتشي واكاتا والروسية آنا كيكينا إلى المحطة الفضائية الدولية لينضموا إلى طاقم الرحلة الطويلة رقم 68 - الروسيان سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، ورواد ناسا- تشيل ليندغرين وروبرت هاينز وجيسيكا واتكينز وفرانسيسكو روبيو ، والأوروبية سامانثا كريستوفوريتي. وبذلك أصبح عدد رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية 11 رائدا.

ويذكر أن صاروخ النقل "فالكون-9" كان قد أطلق وعلى متنه المركبة "دراغون" المأهولة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

المصدر: نوفوستي