"روس كوسموس" تشرح آلية تعاونها مع ناسا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن موقفها بشأن التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس" سيرغي كرياليف: "يدعم ممثلو روس كوسموس وناسا موضوع التعاون وهم دائما على استعداد لتبادل المساعدة".

وأضاف "نحن كشركاء ندعم مسألة تعاون الطرفين، ومؤسستنا تتواصل مع المختصين في الولايات المتحدة في ما يتعلق بمركبة Crew Drag التي أطلقت في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية، والتي حملت على متنها آنا كيكينا، أول رائدة فضاء روسية تسافر على متن المركبات الأمريكية إلى المحطة في إطار برنامج الرحلات الفضائية المشتركة.. في مسألة تعاون المختصين الروس والأمريكيين في مجال الفضاء تظهر أحيانا بعض المشكلات التقنية، ومشكلة إطلاق مركبة Crew Drag لم تكن استثناء، لكننا وفي نفس الوقت نتعاون وندعم بعضنا عند ظهور مشكلات، فإذا واجه الأمريكيون بعض المشكلات يجب علينا التصرف بعقلانية لمواصلة برنامج الرحلات المشتركة مع ناسا، وعندما نواجه المشكلات نجد الحلول دوما، وآمل أن نستمر في إيجاد الحلول في المستقبل".

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وكانت ناسا قد أطلقت في 5 أكتوبر الجاري مركبة Crew Dragon في رحلة مأولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وحملت المركبة على متنها رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، ورائدي ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية كويتشي واكاتا، ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة تلقائياً في 6 أكتوبر تمام الساعة 16:57 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:57 بتوقيت موسكو)، وأن يبقى طاقم هذه المركبة في المحطة مدة 145 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في 15 يوليو الفائت عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن رحلات فضائية مشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

المصدر: فيستي