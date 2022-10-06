"روس كوسموس" تعلن موقفها من اعتماد مركبات بوينغ ببرنامج الرحلات الفضائية المشتركة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن موقفها من مشاركة مركبات شركة بوينغ في الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس" سيرغي كرياليف: " يمكن أن تشارك المركبة الفضائية Starliner التابعة لشركة بوينغ الأمريكية في تنفيذ الرحلات الفضائية المشتركة بين روس كوسموس وناسا فقط بعد إثبات سلامتها من خلال عمليات الإطلاق المأهولة".

وأضاف " تمامًا كما قلق الأمريكيون بشأن سلامة رواد الفضاء الأميركيين في رحلات مركبات سويوز الروسية، نحن قلقون أيضا على سلامة رواد الفضاء الروس، ولا نملك إمكانية التحقق من هذه المركبات وجميع أجزائها والنظر في تصاميمها من أجل التأكد من سلامتها، وبالتالي فإن تأكيد سلامة هذه المركبات يأتي من خلال أخبارها رحلاتها الفضائية المأهولة أولا.. لذلك عندما تبدأ الرحلات الفضائية المأهولة لمركبات بوينغ، ويتم جمع الحد الأدنى على الأقل من الإحصائيات التي تؤكد سلامتها سنعود حينها للحديث عن إشراك هذه المركبات في برنامج الرحلات المأهولة المشتركة مع ناسا".

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وأشار كريكاليف إلى "أن المختصين في روس كوسموس وناسا في اللجان المشتركة كانوا قد نظروا في القضايا التي تتعلق بأمان مركبات "سويوز" الروسية ومركبات Crew Dragon الأمريكية التي تستخدم في الرحلات المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، لكن وقت مركبات بوينغ لم يحن بعد كون هذه المركبات لم تشارك في الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة".

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو الفائت عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

المصدر: تاس