روسيا والولايات المتحدة تعملان على تنظيم اجتماع لمديري ناسا وروس كوسموس

أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس"، أن الجانبين الروسي والأمريكي يعملان على تنظيم اجتماع بين مديري ناسا و"روس كوسموس".

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وقال كريكاليف، الموجود في فلوريدا لحضور عملية إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "دراغون" التي تحمل ضمن طاقمها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، للصحفيين "إن تنظيم اجتماع بين يوري بوريسوف وبيل نيلسون هو قيد الإعداد، وهناك رغبة من كلا الطرفين".

وأشار إلى أن الطرفين لا يرغبان في "الاجتماع فقط للمصافحة"، بل لمناقشة القضايا المهمة. ولم يستبعد كريكاليف من الناحية النظرية عقد هذا الاجتماع قبل نهاية العام الحالي.

ووفقا له، يمكن أن يعقد الاجتماع في أي مكان ولكن"استنادا إلى الوضع السياسي من المنطقي عقده في دولة محايدة". وهذا ما يناقشه الجانبان لإيجاد "حل مقبول للطرفين".

واشار إلى أن بوريسوف ونيلسون أجريا محادثات هاتفية فعلا، تطرقا خلالها إلى مسألة عقد اجتماع بينهما وعدم الاكتفاء بالاتصالات الهاتفية.

المصدر: نوفوستي