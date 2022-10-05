"ناسا" تسعى لتمديد اتفاقية التحليقات المشتركة مع روسيا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن رغبتها في تمديد الاتفاقية حول التحليقات المشتركة مع روسيا.

وقال مدير البرنامج الأمريكي الخاص بالمحطة الفضائية الدولية، جويل مونتالبانو، يوم الأربعاء: "نعتبر تمديد الاتفاقية هدفنا".

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وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي في أعقاب إطلاق مركبة Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية، والتي توجهت إلى المحطة على متنها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا ضمن بعثة Crew-5.

وتجد الإشارة إلى أن سريان الاتفاقية حول التحليقات المشتركة بين "ناسا" ومؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية ينتهي في عام 2024.

المصدر: تاس