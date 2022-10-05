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"ناسا" تسعى لتمديد اتفاقية التحليقات المشتركة مع روسيا

الفضاء

Legion-Media Craig Bailey-USA TODAY NETWORK/Sipa USA
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن رغبتها في تمديد الاتفاقية حول التحليقات المشتركة مع روسيا.

وقال مدير البرنامج الأمريكي الخاص بالمحطة الفضائية الدولية، جويل مونتالبانو، يوم الأربعاء: "نعتبر تمديد الاتفاقية هدفنا".

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وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي في أعقاب إطلاق مركبة Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية، والتي توجهت إلى المحطة على متنها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا ضمن بعثة Crew-5.

وتجد الإشارة إلى أن سريان الاتفاقية حول التحليقات المشتركة بين "ناسا" ومؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية ينتهي في عام 2024.

المصدر: تاس

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