علماء روس يرصدون أكبر زيادة في النشاط الشمسي

رصد خبراء المختبر الوطني لعلم الفلك الشمسي ومعهد أجهزة فيزياء الشمس ومعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعاهد أخرى زيادة كبيرة في النشاط الشمسي.





ويشير الخبراء، إلى أنه منذ يوم 1 أكتوبر وحتى الآن رصد 35 توهجا في الشمس بما فيها توهجات من الفئة الشديدة حدثت ليلة 2 على 3 أكتوبر وسبعة توهجات أقل شدة.

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وتجدر الإشارة، إلى أن التوهجات الشمسية بدأت في 29 سبتمبر المنصرم وهي مستمرة لغاية هذا اليوم، وتصنف شدة هذه التوهجات من الدرجة الثامنة على مقياس من 10 درجات.

وتحدث هذه التوهجات في مجموعة بقع شمسية معينة، تقع على نصف الكرة الشمالي للشمس، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 50 ألف كيلومتر مربع. وتؤدي هذه التوهجات إلى زيادة ملحوظة في الإشعاع بالفضاء القريب من الأرض. وترتفع شدة الإشعاع بسبب الجسيمات المشحونة التي تنطلق من الشمس وتنتشر على طول خطوط المجال المغناطيسي.

ووفقا للخبراء، ليس مستبعدا ازدياد النشاط الشمسي خلال الأيام المقبلة، ما سيؤدي إلى زيادة الحمل على المجال المغناطيسي والغلاف الجوي للأرض. ومع ذلك لا يتوقع حاليا حدوث عواصف مغناطيسية، علما أن الأوضاع قد تتبدل في أي لحظة.

المصدر: لينتا. رو