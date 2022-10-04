روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن التحضيرات جارية لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى مدارات حول الأرض.

وحول الموضوع قال مدير مركز "تيتوف" التابع للقوات الجوفضائية الروسية، اللواء سيرغي مارتشوك: "مركزنا يخطط لضمان عملية إطلاق 10 أقمار صناعية في المستقبل القريب".

وأضاف "في النصف الأول من العام الجاري أشرف مركزنا على إطلاق 6 أقمار صناعية روسية مخصصة للأغراض العسكرية والمدنية والاقتصادية".

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وأشار مارتشوك إلى "أن المركز اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري بدأ يدير نحو 70% من الأقمار الصناعية الروسية المتواجدة في مدارات حول الأرض، والتي يبلغ عددها حوالي 170 قمرا، بما فيها الأقمار العسكرية والأقمار ذات الاستخدامات المزدوجة".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أيضا أنها تعمل على مشروع Sphere الذي ستطلق ضمنه مجموعة من الأقمار الصناعية المتنوعة المخصصة للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد وتوفير خدمات الإنترنت.

المصدر: تاس